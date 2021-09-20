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Adana'da polisin kovaladığı otomobildeki şüpheliler kaza yapınca yaya olarak kaçtı

20.09.2021 06:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisin kovaladığı otomobildeki şüpheliler kaza yapınca yaya olarak kaçtı

Adana'da polis ekiplerinin bir süre kovaladığı otomobildeki şüpheliler, araçları kaza yapınca yaya olarak kaçtı.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 GH 844 plakalı otomobildeki kişilere "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına rağmen otomobille kaçmaya başlayan şüpheliler, Şehit Erkut Akbay Mahallesi ara sokaklarına girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Ekiplerin takibi sırasında, yola tabanca atan şüpheliler, otomobille ilerledikleri sırada bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza yapan otomobilden inerek ara sokaklara giren şüpheliler izlerini kaybettirdi.

Şüphelilerin attığı tabanca üzerinde inceleme yapan ekipler, söz konusu kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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