Adana'da polisin uygulamalarında ruhsatsız 71 silah ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzurunuz, gururumuzdur" sloganıyla 12-19 Kasım'da ilçe genelinde denetim ve uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda şüphelendikleri bazı araç ve adreslerde arama yaptı.

Aramalarda ruhsatsız 54 tabanca, 12 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, çelik yelek ile 480 uyuşturucu hap ele geçirildi, 22 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

