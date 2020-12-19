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Adana'da polisten 3 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

ADANA HABERLERİ  | 19.12.2020 11:49 | Son Güncelleme

Adana'da polisten 3 yaşına giren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Adana'da polis, 3 yaşına giren çocuğa, ablasının isteği üzerine sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Babası, karıştığı bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan 3 yaşındaki Deniz Su Kıvrım'ın ablası Fadime Medine Kıvrım, kız kardeşinin doğum günü için pasta alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Annesi ve 2 kardeşiyle yaşayan Fadime Kıvrım'ın isteğini geri çevirmeyen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla harekete geçti.

Ekipler, 3 yaşına giren Deniz Su'ya doğum günü pastası ve çeşitli hediyeler alıp ailenin evine gitti.

Kapıda polisleri görünce mutluluk yaşayan Deniz Su, polislerin kendisi için getirdiği doğum günü pastasındaki mumları üfledi.

Ekipler, Deniz Su'ya oyuncak bebek, mont ve ayakkabı ile kardeşlerine de çeşitli hediyeler verdi.

Anne Reyhan Kıvrım, gazetecilere, sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Polisler geldiler, kızımın doğum gününü kutladılar. Allah razı olsun. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutlu oldum." diye konuştu.

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