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Adana'da polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 30.12.2020 00:48 | Son Güncelleme

Adana'da polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Adana'da polisten kaçan şüpheliler ağaca çarpınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Karaafat Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 3 kişinin bulunduğu 01 AFT 092 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Şüphelilerin polisin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi.

İbo Osman Caddesi'ne doğru kaçmaya devam eden 3 şüpheli, otomobille ağaca çarpıp kaza yapınca yakalandı.

Gözaltına alınan Y.Ç, C.Ç ve D.Y.K. Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları aramalarda şüphelilerin kaçarken attıklarını tespit ettikleri bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

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