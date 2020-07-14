YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da polisten kaçan sürücünün yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Adana'da polisten kaçan sürücünün yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı

ADANA HABERLERİ  | 14.07.2020 23:29 | Son Güncelleme

Adana'da polisten kaçan sürücünün yola attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün yola attığı poşette 7 kilogram esrar bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Sürücü kenara çektiği aracının yanına polis ekiplerinin yaklaşması üzerine otomobildeki poşeti yola atarak kaçtı.

Ekipler sürücünün attığı poşette yaptıkları incelemede 7 kilogram esrar ele geçirdi.

Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:43
Sabah
05:24
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:05
Yatsı
21:39

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Büşra Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Metro Eczanesi
Seyhan
Özveren Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.