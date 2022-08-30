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Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı

30.08.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı

Adana'da gözaltına alınmak istenirken polisten kaçan ve kendisini bir eve kilitleyerek buradaki çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde, 28 Ağustos'ta, bir olayla ilgili gözaltına alınacağını fark edip kaçarak bir evin damına saklanan ve o sırada damda bulunan 14 yaşındaki S.A'yı rehin alan A.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.O, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, A.O'nun aynı gün 5 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla arandığı öğrenildi.

Yenibey Mahallesi'nde, 28 Ağustos'ta, A.O, gözaltına alınacağı fark edip polisten kaçarak bir evin damına saklanmış ve o sırada damda bulunan 14 yaşındaki bir çocuğu rehin almıştı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince ikna edilen şüpheli, teslim olmuştu.

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