Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak için ikazda bulundu.
Polis ekiplerinin ikazına rağmen ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
Polis ekipleri, yakaladıkları şüphelilerden biri hakkında arama kararı olduğunu, diğer iki kişide ise uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.
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