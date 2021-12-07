Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak için ikazda bulundu.

Polis ekiplerinin ikazına rağmen ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, yakaladıkları şüphelilerden biri hakkında arama kararı olduğunu, diğer iki kişide ise uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

