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Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

07.12.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 3 kişiyi durdurmak için ikazda bulundu.

Polis ekiplerinin ikazına rağmen ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, yakaladıkları şüphelilerden biri hakkında arama kararı olduğunu, diğer iki kişide ise uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

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