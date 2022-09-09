YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da rahatsızlanan Bulgar tır sürücüsü, Şehir Hastanesinde tedavi edildi

Adana'da rahatsızlanan Bulgar tır sürücüsü, Şehir Hastanesinde tedavi edildi

09.09.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da rahatsızlanan Bulgar tır sürücüsü, Şehir Hastanesinde tedavi edildi

Direksiyon başında rahatsızlanan Bulgaristanlı tır sürücüsü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Mersin'den Bulgaristan'a yük götürmek için yola çıkan tır şoförü Yuri Asenov Cherneva (56), Adana’nın Pozantı ilçesinde rahatsızlanınca aracını durdurdu.

Bulgaristan'daki firmaya, takip cihazı üzerinden tırın seyir planına aykırı şekilde durduğuna dair sinyal gitti. Sürücüyü telefonla arayarak rahatsızlandığını öğrenen firma yetkilileri, durumu Sağlık Bakanlığına bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen ambulansla sürücü, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bakteriyel enfeksiyona bağlı solunum ve akut böbrek yetmezliği yaşadığı belirlenen hasta, 16 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cherneva, Türkiye'de sağlığına kavuşmanın mutluğunu yaşadığını belirterek, "Seyir halindeyken aniden fenalaşınca kazaya yol açmamak için fren yaptım. Birkaç dakika sonra neden durduğumu sormak için çalıştığım firmadan aradılar. Sadece 'ölüyorum' dedim, telefon elimden düşmüş. O andan sonraki 16 gün boyunca bilincim kapalı kalmış. Kızlarımın anlattığına göre burada doktorlar beni kurtarmak için çok büyük çaba sarf etmiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Hastanın durumuyla ilgili bilgi veren Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Günay da bakteriyel enfeksiyona bağlı solunum ve akut böbrek yetmezliğiyle gelen Cherneva'nın 16 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da, kadını ve bebeğini darbeden zanlının evi ateşe verdiği öne sürüldüAdana'da, kadını ve bebeğini darbeden zanlının evi ateşe verdiği öne sürüldü
Ankara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandıAnkara'da 3 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin bir kişi daha tutuklandı
Fuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacakFuzul, Memleketim Paketi ile Türkiye’ye döviz girdisi sağlayacak
Anahtar Kelimeler:
Adana hastane

Adana Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:47
Sabah
06:09
Öğle
12:41
İkindi
16:15
Akşam
19:04
Yatsı
20:20

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Cuma

Gökçe Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Dalkır Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
Cadde Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Klozet kapağıyla yaptığı tiksindirdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

1000 TL üzerinde indirim! Columbia ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Arkalarını döndüler! Bebeği market arabasından çaldı

Arkalarını döndüler! Bebeği market arabasından çaldı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.