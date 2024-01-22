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Adana'da ruhsatsız 50 silah ele geçirildi

AA AA
22.01.2024 13:55 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 50 silaha el koyuldu.

Adana'da ruhsatsız 50 silah ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Ocak'ta ilçe genelinde çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Aramalarda, ruhsatsız 31 tabanca, 15 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 74 silah parçası, 2 çelik yelek, 415 gram esrar, 278 gram sentetik uyuşturucu, 259 uyuşturucu hap, 1 gram kokain ve 15 kök Hint keneviri bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 24 zanlıdan 9'u tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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polis Adana silah denetim operasyon

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