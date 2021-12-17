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Adana'da sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adana'da sağlık çalışanları Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, hemşireler Funda Şahin ve Özlem Kündün, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu ile Müdür Yardımcısı Figen Özdemir, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Başhekim Çetinkünar, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Birbirinden ilginç enstantanelerin yer aldığı fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Çetinkünar, "Gayet ilginç ve dikkati çekici fotoğraflardı. Kendi doğamıza ve motiflere uygun şekilde aklımıza düşürdüğü şeyleri göz önüne alarak oylama yaptık. Çok güzel kareler yakalanmış, tüm fotoğraflar çok ilgi çekiciydi seçmek de zor oldu. Çekenler müthiş işler başarmış." diye konuştu.

- Hemşireler de seçimini yaptı

Dahiliye kliniği sorumlu hemşiresi Özlem Kündün, fotoğrafların çok güzel olduğunu ve seçim yapmakta çok zorlandığını aktararak haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kovid-19 aşı birimi hemşiresi Funda Şahin, tercihini yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, oyunu yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarından yana kullanarak her karede anlam taşıyan olaylar olduğunu ifade etti.

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Figen Özdemir de haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" yaşam kategorisinde de tercihini Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler" fotoğraflarına oy verdi.

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