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Adana'da sahte içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

26.06.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sahte içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana'da sahte içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana'da düzenlenen operasyonda 1615 litre sahte içki, 4 bin 265 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünler olduğu tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Bazı araç ve adreslerde yapılan aramalarda, 1615 litre sahte içki, 4 bin 265 litre kaçak etil alkol ve bir alkolmetre ele geçirildi.

Polis ekipleri operasyon kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da sahte içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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İmsak
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Sabah
05:14
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazartesi

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