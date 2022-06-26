Adana'da sahte içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana'da düzenlenen operasyonda 1615 litre sahte içki, 4 bin 265 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünler olduğu tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Bazı araç ve adreslerde yapılan aramalarda, 1615 litre sahte içki, 4 bin 265 litre kaçak etil alkol ve bir alkolmetre ele geçirildi.

Polis ekipleri operasyon kapsamında 7 şüpheliyi gözaltına aldı.



