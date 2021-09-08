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Adana'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

08.09.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve sahte içki operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmayla, merkez Sarıçam İlçesi Cihadiye Mahallesi'nde ikamet eden M.S'nin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine adrese baskın yapan ekipler, aramalarda 1 kilogram esrar, 11 kök kenevir ve 500 gram kenevir tohumu ele geçirdi, zanlı M.S'yi gözaltına aldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, İmamoğlu ilçesi Koyunevi Mahallesi'nde M.Ş'nin kullandığı minibüsü durdurarak arama yaptı.

Aracın bagajını inceleyen ekipler, 60 litre sahte içki buldu, sürücüyü gözaltına aldı.

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