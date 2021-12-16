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Adana'da şalgam ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da şalgam ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adana'nın tescilli lezzeti şalgamın ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentteki şalgam ustaları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Şalgam ustası Emre Göde, haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ve spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Emrah Tilki ise haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ve spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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