Adana'da sebze kasalarına gizlenmiş 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Adana'da, sebze kasalarına gizlenmiş 99 kilo 450 gram esrar ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelenilen kamyoneti takip edip uygulama noktasında durdurdu.

Kamyonette narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, sebze kasalarına gizlenmiş 9 pakette 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Bayram D. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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