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Adana'da şehit yakınları ve gaziler için tekne turu düzenlendi

10.05.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da şehit yakınları ve gaziler için tekne turu düzenlendi

Adana'da şehit yakınları ve gaziler düzenlenen tekne turuyla Seyhan Baraj Gölü'nde gezdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, dernek binasında bir araya gelen katılımcılar, Adana Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Sarıçam ilçesinde Seyhan Baraj Gölü kıyısına getirildi.

Şehit aileleri burada Robinson Yelken, Su ve Hava Sporları Kulübüne ait tekneyle göl üzerinde tur attı.

Gezi esnasında şehit yakınlarına ve gazilere ikramda bulunularak karanfil ve hediyeler de verildi.

Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır, gazetecilere, Kovid-19 salgını nedeniyle bu tür etkinliklere ara verdiklerini, salgın sonrası tekrar başladıklarını belirtti.

Şehit yakınlarına moral vermek istediklerini ifade eden Bakır, şunları söyledi:

"Bu faaliyetimize her yıl çok büyük talep var. Fakat bu yılki etkinlik hafta içine gelince normalde planladığımız 200 kişiydi ancak 100 kişi katılabildi. Bu etkinlikler, bizim bir araya gelip birbirimizle kaynaşmamız ve moral bulmamızı sağlıyor. Bunları ne kadar çok yapabilirsek ailelerimizi o kadar çok mutlu edebiliyoruz. Bir nebze de olsa acılarını azaltmaya çalışıyoruz. Bu faaliyetler bizlerin moral bulması için çok önem taşıyor."

Kulüp Başkanı Mehmet Karabıyık da 10 yıldır bu etkinliği ücretsiz düzenlediklerini belirtti.

Elinden geldiği kadar şehit ve gazi ailelerini mutlu etmeye çalıştığını ifade eden Karabıyık, "Ailelerimizi buraya getirip moral gezisi düzenliyoruz. Şehit ve gazi yakınları her zaman gelip teknemizi kendi malları gibi kullanabilirler, herhangi bir ücret alınmaksızın." dedi.

- "Bu etkinliklerin devam etmesini ailelerimiz istiyordur"

Van'ın Gürpınar ilçesinde teröristlerce pusuya düşürülerek 2004 yılında şehit edilen Uzman Çavuş Ali Bezik'in eşi Nilgün Bezik, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Bezik, "Bir araya geldiğimizde acılarımız benzer olduğu için anlayabiliyoruz. Birlikte paylaşıyor, acılarımızı dindirmeye çalışıyoruz. Bu etkinliklerin devam etmesini tüm ailelerimiz eminim ki istiyordur." dedi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2019 yılında güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in annesi Sevtap Yücel de derneğin elinden geldiği kadar bu tür etkinlikler yaptığını belirterek, geziye katılmaktan memnun olduklarını belirtti.

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