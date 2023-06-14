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Adana'da sentetik uyuşturucu ele geçirilen taksinin sürücüsü tutuklandı

14.06.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 1 kilo 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen taksinin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Uygulama Noktası'nda bir taksiyi durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 1 kilo 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, sürücü Mustafa K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki bir ikamette de 2,50 gram sentetik uyuşturucu ve 56 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Bu olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Kezban G. ve Murat A. serbest bırakıldı.

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Adana uyuşturucu taksi operasyon

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