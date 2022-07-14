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Adana'da seyir emniyetini ihlal eden araç 15 gün trafikten men edildi

14.07.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da seyir emniyetini ihlal eden araç 15 gün trafikten men edildi

Adana'da seyir emniyetini ihlal eden araç 15 gün trafikten men edildi

Adana'da seyir emniyetini ihlal eden araca para cezası uygulandı, araç 15 gün trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında 01 MA 2937 plakalı açık bagaj kapağında iki çocuk bulunduğu halde tehlikeli şekilde trafikte seyreden kamyonete ait görüntülerin yayınlanması üzerine araştırma başlattı.

Kimliğini belirlenen araç sürücüsüne "kamyonet tescilli aracın kasa bölümünde yolcu taşımak, orijinali dışında araca aparat takmak ve seyir emniyetini ihlal etmek" suçlarından 2 bin 198 TL para cezası uygulandı, araç 15 gün trafikten men edildi.

Adana'da seyir emniyetini ihlal eden araç 15 gün trafikten men edildi

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Ceza Adana

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