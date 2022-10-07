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Adana'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

07.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Güney Kuşak Bulvarı'nda bir otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Aracın motor bölümünün yandığını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti.

Daha sonra sürücü, vatandaşların yardımıyla alevlere araçtaki yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Söndürülen yangında zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.

Ulaşıma kapanan yol, polis ve belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

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