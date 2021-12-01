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Adana'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir balıkçı teknesi karaya oturdu

01.12.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir balıkçı teknesi karaya oturdu

Adana'nın Karataş ilçesinde limanda bağlı bir balıkçı teknesi, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturdu.

İlçede dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Limanda bağlı bulunan bazı balıkçı teknelerinin halatları rüzgar nedeniyle koptu.

Bir balıkçı teknesi de bağlı bulunduğu halatlarının kopması nedeniyle sürüklendikten sonra karaya oturdu.

İlçede şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

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