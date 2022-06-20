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Adana'da silahla vurularak ölen gencin arkadaşı müebbet istemiyle hakim karşısında

20.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahla vurularak ölen gencin arkadaşı müebbet istemiyle hakim karşısında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tabancasının kazara ateş almasıyla vurulduğu ileri sürülen gencin, olay sırasında yanında bulunan arkadaşının "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil Ç. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İbrahim Halil Ç, olay günü maktul Enver Yaş ile birlikte bahçede oturduklarını belirterek, "Enver Yaş daha önceden satın almış olduğu silah ile iki el havaya ateş etti. Sonra silah tutukluluk yaptı. Silahı tamir etmek için bana uzattı. Sonrasında silah aniden ateş aldı ve Enver Yaş olduğu yere yığıldı. Bizim aramızda hiçbir husumet bulunmuyordu. Kimseyi kasten öldürmedim. Silah kendi kendine ateş aldı. Ben tetiğe basıp basmadığımı bile hatırlamıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Tanık olarak beyanı alınan V.Ö. maktul Enver Yaş'ın komşusu olduğunu anlatarak, "Olay günü ben evdeydim. 4 el silah sesi duydum. Sonra bağırma sesleri geldi. Enver Yaş'ın nasıl vurulduğunu görmedim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetiyle bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına, diğer tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık İbrahim Halil Ç'nin tutukluluk halinin devamına ve diğer tanıkların bir sonraki celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Geçen yıl 27 Aralık'ta, Koza Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ruhsatsız tabancasının kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen Enver Yaş'ın (23) hayatını kaybettiği sırada yanında bulunan arkadaşı İbrahim Halil Ç. (33), nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık İbrahim Halil Ç. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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