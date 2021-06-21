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Adana’da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

21.06.2021 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana’da silahlı kavgada yaralanan 2’si kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir İlçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde baba H.Ö ile iki oğlu O.Ö. ve S.Ö, aralarında anlaşmazlık olan akrabalarının yanına giderek tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve av tüfeğiyle açılan ateşte akraba E.Ö, İ.Ö, A.Ö. ve Y.Ö. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, yaptığı çalışmada zanlılardan H.Ö. ve S.Ö'yü yakaladı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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