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Adana'da silahlı saldırı sırasında seken kurşunla bir kişi yaralandı

27.04.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi kaldırım üzerindeki tezgahta yemek yediği sırada, kimliği belirsiz şahıslarca bir eve düzenlenen silahlı saldırıda yerden seken kurşunla yaralandı.

Adana'da silahlı saldırı sırasında seken kurşunla bir kişi yaralandı

Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, otomobilden inen 3 kişi, tabanca, kalaşnikof ve pompalı tüfekle bir eve ateş açtı.

Saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri, yerden sekip, olay yerinin yaklaşık 30 metre uzağında kaldırım üzerindeki tezgahta tantuni yiyen Murat D'nin bacağına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Murat D, tedavi altına alındı.

Ekipler olay yerinde delil toplama çalışması yaptı.

Polis, otomobille olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana silahlı saldırı tabanca

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