Adana'da silahlı saldırı sırasında seken kurşunla bir kişi yaralandı

Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'nde, otomobilden inen 3 kişi, tabanca, kalaşnikof ve pompalı tüfekle bir eve ateş açtı.
Saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri, yerden sekip, olay yerinin yaklaşık 30 metre uzağında kaldırım üzerindeki tezgahta tantuni yiyen Murat D'nin bacağına isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Murat D, tedavi altına alındı.
Ekipler olay yerinde delil toplama çalışması yaptı.
Polis, otomobille olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.