Adana'da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Mahfesığmaz Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki apartmanda Ogün K. (24) ile Özkan B. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ogün K, tabancayla Özkan B'yi yaraladı.

Yaralı Özkan B, bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Özkan B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından otomobiliyle kaçan Ogün K'yi merkez Sarıçam ilçesinde yakaladı.

Ogün K'nin uzman çavuş olduğu iddia edildi.



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