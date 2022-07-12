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Adana'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

12.07.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Adana'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, D.T'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu S.A. ile Kadir Çakır'ın yaralandığını belirledi.

Özel hastaneye kaldırılan Kadir Çakır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. S.A. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis olayın ardından kaçan D.T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Salı

Yüksekdağ Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
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