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Adana'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş adamının cenazesi toprağa verildi

12.05.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden iş adamının cenazesi toprağa verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren iş adamının cenazesi defnedildi.

Hurmalı Mahallesi'nde dün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Olcay Tekin'in (33) Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.

Tekin'in cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tatlı sektöründe faaliyet gösteren ve Adana çevresinde "Kadayıfçı Olcay" olarak da bilinen iş adamı Olcay Tekin, dün Hurmalı Mahallesi'nde bulunan imalathanesinin yakınındaki bir esnaf arkadaşını ziyarete gitmiş, burada oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen zanlının tabancayla ateş açması sonucu yaralanmıştı.

Çevredekiler tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Zanlının olayın ardından motosikletle kaçtığı bildirilmişti.

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