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Adana'da silahlı saldırıda yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

14.08.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi'nde, 12 Ağustos'ta evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradıktan sonra özel hastaneye kaldırılan Eyüp Alyakut (25), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahıyla teslim olan şüpheli U.A'nın (21) ardından, zanlıyı azmettirdiği ileri sürülen E.A. (26) ile amcası B.A'yı (50) da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen U.A. ve E.A. tutuklandı, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde, 12 Ağustos'ta silahlı saldırıda yaralanan Eyüp Alyakut özel hastaneye kaldırılmış, zanlı U.A. olayda kullandığı tabancayla polise teslim olmuştu.

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