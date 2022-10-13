Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Bahar T'ye (39) iddiaya göre eski erkek arkadaşı tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Bahar T'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Bahar T, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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