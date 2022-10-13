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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

13.10.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Bahar T'ye (39) iddiaya göre eski erkek arkadaşı tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Bahar T'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

Bahar T, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

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Adana Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

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Sabah
06:37
Öğle
12:30
İkindi
15:41
Akşam
18:13
Yatsı
19:27

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Perşembe

Büyük Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
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Özler Eczanesi
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Çalışkan Eczanesi
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Özdoğru Eczanesi
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