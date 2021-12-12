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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

12.12.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Güzel Yalı Mahallesinde sokakta yürüyen F.K. kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı F.K'yi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

F.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana Çukurova silahlı saldırı

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