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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

ADANA HABERLERİ  | 06.03.2020 08:40 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'da yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde, sokakta yürüyen Hasan Erdemci'ye (45), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabanca ile ateş ederek kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, Erdemci'nin yaralandığını fark edince durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erdemci, ambulansla kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, delillerin kaybolmaması sokağın giriş ve çıkışlarını şeritle kapattı.

Polis ekipleri, iki boş kovan ve üç mermi çekirdeği buldu.

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Adana Cinayet Silahlı Saldırı

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