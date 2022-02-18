Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinin önünde tabancayla vurularak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Şahin Özbilen Mahallesi Özmen Sokak'ta oturan Yılmaz K. (25) evinin önüne motosikletle gelen kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında zanlı tabancayla Yılmaz K'nin başına ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Yılmaz K'yi Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yılmaz K, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



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