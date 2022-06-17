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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

17.06.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bülent Angın Bulvarı'nda yürüyen Caner A. yanına yaya olarak yaklaşan ve kimliği henüz öğrenilemeyen zanlının silahlı saldırısı sonucu ayağından yaralandı.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılan Caner A. tedavi altına alındı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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