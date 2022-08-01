Adana'da silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda tamir atölyesi bulunan H.Y'nin iş yerinin önüne otomobille bir kişi geldi.

Otomobilden inen kişi, yanındaki tabancayla H.Y'e ateş edip aracıyla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen otomobil tamircisi H.Y'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz