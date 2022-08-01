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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı

01.08.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan otomobil tamircisi ağır yaralandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda tamir atölyesi bulunan H.Y'nin iş yerinin önüne otomobille bir kişi geldi.

Otomobilden inen kişi, yanındaki tabancayla H.Y'e ateş edip aracıyla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen otomobil tamircisi H.Y'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana Seyhan silahlı saldırı

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