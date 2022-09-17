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Adana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasında

17.09.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dün 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sucuzade Mahallesi'nde, Atakan Gündüz'ün tabancayla vurularak hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Gündüz'ün motosikletine bindiği sırada bir kişi tarafından tabancayla üzerine ateş açılması ve bu sırada ayağından çıkan ayakkabıyı şüpheliye fırlatarak peşinden koşması yer alıyor.

Sucuzade Mahallesinde, dün, motosikletine binen Atakan Gündüz, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıdan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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Adana silahlı saldırı tabanca

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