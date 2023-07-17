Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan 2 sanığa 15'er yıl hapis

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ö.Ö. ve M.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların Barbaros Mahallesi Saydam Caddesi'nde gece vakti otomobille yanlarına gelen 2 kişiye sigara paketine gizledikleri sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandıklarını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmaları da dikkate alınarak sanıkların, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmaları ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliye ve beraat istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıl hapis ile 30'ar bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ö.Ö. ve M.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

