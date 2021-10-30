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Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

30.10.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen A.A'yı (23) yakalamak için zanlının ikametine baskın yaptı.

Ekipler, arama yaptıkları adreste şüphelinin bulunmadığını belirledi. Evde yatak odasındaki dolaba gizlenmiş 16 gram eroin ele geçirildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla zanlıyı evinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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