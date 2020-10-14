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Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 14.10.2020 15:19 | Son Güncelleme

Adana'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alıkoyma, kasten öldürme, tehdit, haksız kazanç elde etme, uyuşturucu ticareti yapma gibi farklı suçlara karıştığı belirlenen suç örgütünün 10 zanlısını yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütünün elebaşı O.S'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.S'nin de aralarında yer aldığı 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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