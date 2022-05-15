YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuğu çevredekiler kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuğu çevredekiler kurtardı

15.05.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuğu çevredekiler kurtardı

Adana'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan çocuk, vatandaşlarca sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

M.S. (7), merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı kenarında arkadaşıyla oyun oynadığı sırada ayağı kayarak suya düştü.

Çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarca düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunarak sudan çıkartılan M.S, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu
Bilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybettiBilecik'te motosikletiyle dereye düşen kişi hayatını kaybetti
Siirt'te farklı okullardaki öğrencilerden oluşan çocuk korosu seyirciyle buluştuSiirt'te farklı okullardaki öğrencilerden oluşan çocuk korosu seyirciyle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 15 Mayıs Pazar

İmsak
03:48
Sabah
05:24
Öğle
12:40
İkindi
16:29
Akşam
19:46
Yatsı
21:15

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Pazar

Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
İstanbulluoğlu Eczanesi
Seyhan
Berdan Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

Eski sevgiliyle arkadaş kalınabilir mi? Bilim yanıt verdi

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.