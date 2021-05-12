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Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

12.05.2021 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Camuzcu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ile Can-Kur ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından mahallelilerin yardımıyla yaralı kurtarılan sürücü Ş.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracı kanaldan çıkarmak için çalışma başlatıldı.

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