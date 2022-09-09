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Adana'da sulama kanalında boğulan kadının kimliği belirlendi

09.09.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalında boğulan kadının kimliği belirlendi

Adana'da sulama kanalında boğulan kadının kimliği belirlendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak boğulan kadının kimliği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bahçeşehir Mahallesi'nde 6 Eylül'de Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolduktan sonra cesedine ulaşılan kadının kimliğini belirlemek için araştırma yaptı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmayla cesedin bulunduğu gün polis merkezine yapılan kayıp başvurusundan yola çıkarak ölen kişinin 18 yaşındaki Yaren Arslan olduğunu belirledi.

Arslan'ın gece saatlerinde evinden habersiz ayrılması ve sabah yatağında bulunamaması üzerine ailesinin polise başvurduğu belirtildi.

Acı haberi alan Arslan ailesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna giderek cesedi teşhis etti.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında 6 Eylül'de sabaha karşı bir kadının çırpınarak yardım istediği ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, yaptıkları aramalar sonucu kadının cesedini, olay yerine yaklaşık 7 kilometre uzakta yosunlara takılı bulmuştu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Adana'da

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Adana Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:47
Sabah
06:09
Öğle
12:41
İkindi
16:15
Akşam
19:04
Yatsı
20:20

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Cuma

Gökçe Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Dalkır Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Orkide Eczanesi
Seyhan
Cadde Eczanesi
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