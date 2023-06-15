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Adana'da sulama kanalında çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 1 genç tutuklandı

15.06.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir çocuğu sulama kanalına iterek ölümüne sebep olduğu ileri sürülen genç tutuklandı.

Adana'da sulama kanalında çocuk cesedi bulunmasına ilişkin 1 genç tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'ndeki sulama kanalında bulunan erkek cesedinin kimliğini belirledi.

Ekipler, ölen kişinin 15 yaşındaki Haydar Eyüp olduğunu tespit etti.

Haydar Eyüp'ün başkası tarafından kanala itildiği iddiası üzerine geniş kapsamlı araştırma başlatıldı.

Ekipler, Eyüp'ü kanala iterek ölümüne neden olduğu öne sürülen şüphelinin aynı mahallede ikamet eden Ömer Y. (18) olduğunu saptadı.

Bunun üzerine şüpheli Ömer Y. gözaltına alındı.

KURTARMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİASI

Şüpheli ifadesinde, Eyüp’ün kanala girdikten sonra çırpınmaya başladığını, kurtarmaya çalıştığını, ancak gözden kaybolması üzerine korkup kaçtığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Ömer Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'ndeki sulama kanalında 10 Haziran'da Eyüp'ün cesedini gören vatandaşlar durumu polise bildirmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.


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Adana ceset Sulama kanalı tutuklu

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