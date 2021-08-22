YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da tabancayla 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Adana'da tabancayla 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

22.08.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tabancayla 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tabancayla 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Özgür Mahallesi'ndeki fırında iş yeri sahibi A.D. ile müşteri E.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.O, A.D'yi tabancayla bacağından yaraladı. Çevredekilerin kavgaya müdahalesi sırasında zanlı, tabancayla E.B. ve N.B'yi de yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı E.O, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan silahıyla ateş ettikten sonra kaçmaya çalışan şüpheliye çevredekilerin müdahale etmesi, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da bu sabah! Helikopterlerle destek verdilerİstanbul'da bu sabah! Helikopterlerle destek verdiler
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıAdana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:30
Sabah
05:56
Öğle
12:46
İkindi
16:28
Akşam
19:26
Yatsı
20:47

Adana Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Bilge Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Yalçın Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Metropol Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.