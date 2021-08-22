Adana'da tabancayla 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tabancayla 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Özgür Mahallesi'ndeki fırında iş yeri sahibi A.D. ile müşteri E.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.O, A.D'yi tabancayla bacağından yaraladı. Çevredekilerin kavgaya müdahalesi sırasında zanlı, tabancayla E.B. ve N.B'yi de yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı E.O, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan silahıyla ateş ettikten sonra kaçmaya çalışan şüpheliye çevredekilerin müdahale etmesi, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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