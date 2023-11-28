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Adana'da tabancayla karısını öldüren, annesini de yaralayan zanlı tutuklandı

28.11.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabancayla karısını öldürüp annesini ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Adana'da tabancayla karısını öldüren, annesini de yaralayan zanlı tutuklandı

Yeşiloba Mahallesi'nde 26 Kasım'da, tabancayla eşi Halime K'yi (44) öldürüp annesi Fahriye K'yi (54) yaraladıktan sonra Mithatpaşa Mahallesi'ndeki parkta yakalanan şüpheli N.K'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirlenen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Başından yaralı anne Fahriye K'nin, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yeşiloba Mahallesi'nde 26 Kasım'da, annesi Fahriye K. (54) ile eşi Halime K'ye (44) tabancayla ateş eden N.K. olay yerinden kaçmıştı. Eve giren ekipler 4 çocuk annesi Halime K'nin yaşamını yitirdiğini, kayınvalidesinin ise ağır yaralandığını belirlemişti. Polis kaçan zanlıyı Mithatpaşa Mahallesi'ndeki parkta yakalamıştı.

Adana'da tabancayla karısını öldüren, annesini de yaralayan zanlı tutuklandı

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