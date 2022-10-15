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Adana'da tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı

15.10.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tabancayla kazara vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşı tarafından tabancayla kazara vurulduğu öne sürülen kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Belediye Evleri Mahallesi'nde Mustafa İ. (34), tabancasıyla havaya ateş etmek isterken arkadaşı Emirhan C'yi (20) kazara vurdu.

Sırtından yaralanan Emirhan C, 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri şüpheli Mustafa İ'yi gözaltına aldı.

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