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Adana'da tabancayla vurularak öldürülen gencin cenazesi defnedildi

13.02.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tabancayla vurularak öldürülen gencin cenazesi defnedildi

Adana'da, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gencin cenazesi toprağa verildi.

Merkez Çukurova ilçesinde uzman çavuş Ogün K'nin (24) tabancayla vurarak öldürdüğü Özkan Bolat'ın (35) Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Özkan Bolat'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak İmamoğlu ilçesine götürüldü.

Cenaze Ayvalı Mahallesi Mezarlığında defnedildi.

Bolat'ın amcasının oğlu İbrahim Bolat, AA muhabirine, adalete inancının tam olduğunu söyledi.

Üzgün olduklarını belirten Bolat, adaletten gereğinin yapılmasını beklediğini kaydetti.

- Olay

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanda, Özkan Bolat, eşi Y. Bolat (24), yanındaki Ogün K. ile 7 Şubat'ta tartışmıştı. Ogün K, tabancayla Özkan Bolat'ı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan Bolat, 12 Şubat'ta müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Merkez Sarıçam ilçesinde yakalanan Ogün K. tutuklanmıştı.

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