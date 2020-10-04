YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da tablet ve bilgisayar toplama kampanyası

Adana’da tablet ve bilgisayar toplama kampanyası

ADANA HABERLERİ  | 04.10.2020 11:15 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle internet ortamında evlerden sürdürülen eğitim sisteminde, bilgisayar ve tableti olmayan ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla kampanya başlattı.“Bu Dayanışmada Gelecek Var” mesajıyla başlatılan kampanyayla ilgili açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kullanmadığınız eski tablet ve bilgisayarlar ile destek için yeni satın aldığınız tablet ve bilgisayarları topluyor, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuyoruz” dedi.Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler ve talepte bulunmak isteyen ihtiyaç sahipleri sefkatkoprusu.com adresinden doldurulacak formlara ulaşabiliyor.

Adana’da tablet ve bilgisayar toplama kampanyası

Adana Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle internet ortamında evlerden sürdürülen eğitim sisteminde, bilgisayar ve tableti olmayan ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla kampanya başlattı.
“Bu Dayanışmada Gelecek Var” mesajıyla başlatılan kampanyayla ilgili açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kullanmadığınız eski tablet ve bilgisayarlar ile destek için yeni satın aldığınız tablet ve bilgisayarları topluyor, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuyoruz” dedi.
Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler ve talepte bulunmak isteyen ihtiyaç sahipleri sefkatkoprusu.com adresinden doldurulacak formlara ulaşabiliyor. Büyükşehir Derman ekibi tablet ve bilgisayarları hayırseverlerin evlerinden alıp, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak.
Gerekli belgelerle birlikte Derman ekibine başvuruda bulunan vatandaşların bilgileri elektronik bilgi sistemi üzerinden sorgulanacak, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere öncelik verilecek.

Adana’da tablet ve bilgisayar toplama kampanyası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Konya’da, Azerbaycan için dua edildi
Konya’da, Azerbaycan için dua edildi

Adana Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:30
Öğle
12:32
İkindi
15:50
Akşam
18:25
Yatsı
19:39
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.