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  4. Adana'da "taciz" iddiasıyla çıkan kavgayla ilgili 6 kişi hakkında dava

Adana'da "taciz" iddiasıyla çıkan kavgayla ilgili 6 kişi hakkında dava

AA AA
28.01.2025 11:53
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde komşular arasında "taciz" iddiasıyla çıkan kavgayla ilgili 6 kişi hakkında dava açıldı.

Savcılıkça, Mithatpaşa Mahallesi'nde H.Y'nin, komşusu Y.G. tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradığı gerekçesiyle çıkan kavgada H.Y'nin akrabalarının müşteki Y.G'yi darbetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, darbedildiği öne sürülen Y.G. ile tacize uğradığı öne sürülen H.Y. müşteki şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Y.G'nin aynı mahallede komşu olduğu H.Y'ye yönelik zaman zaman sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu, olay günü sağlık ocağına giden H.Y'nin tekrar Y.G. tarafından sözlü tacize uğraması sonucu H.Y'nin durumu kocası E.Y'ye anlattığı ifade edildi.

E.Y'nin akrabaları A.P, E.P. ve F.P'yi olay yerine çağırması üzerine sanıkların Y.G'yi zorla araca bindirip darbettikleri belirtilen iddianamede, sanıkların Y.G'ye ait tespih ve bir miktar parayı aldıkları ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücudunda kemik kırığı olacak şekilde yaraladıkları bildirildi.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirlenen tutuksuz sanıklar H.Y. kocası E.Y. ve akrabaları A.P, E.P. ve F.P'nin "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından 14 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar, müşteki şüpheli Y.G'nin ise "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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Adana kavga dava

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