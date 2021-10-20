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Adana'da taciz iddiasıyla darbedilmek istenen şüpheli emniyete götürüldü

20.10.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da taciz iddiasıyla darbedilmek istenen şüpheli emniyete götürüldü

Adana'da, oyun parkındaki çocukları taciz ettiği öne sürülen şüpheli vatandaşlarca darbedilmek istendi.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki parkta oynayan çocukları taciz ettiği öne sürülen İ.C'ye vatandaşlar tepki gösterdi.

Parkta toplanan kalabalık tarafından darbedilmek istenen şüpheli, olay yerine gelen polislerce öfkeli grubun elinden alındı.

Polis otosuna bindirilirken saldırının devam etmesi üzerine öfkeli kalabalık, havaya uyarı ateşi açılarak dağıtıldı.

Vatandaşların şikayetçi olduğu şüpheli emniyete götürüldü.

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