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Adana'da takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA AA
20.12.2024 09:20
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Adana'nın Pozantı ilçesinde takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Pozantı-Çamardı kara yolunda Mehmet E. idaresindeki 01 AHG 473 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ile kamyonetteki Bülent B. ve Ertuğrul Korkmaz (53) araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtakiler itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Yaptıkları kontrollerde Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Korkmaz'ın cenazesi, kaza yerindeki çalışmanın ardından morga götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana kamyonet

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