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Adana'da takside çıkan yangın iş yerine sıçradı

19.04.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da takside çıkan yangın iş yerine sıçradı

Adana'da takside çıkan ve iş yerine sıçrayan yangın söndürüldü.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde 01 T 1598 plakalı ticari taksi sürücüsü K.T, su almak için iki katlı bir evin altındaki bir bakkalın önünde aracını park etti.

K.T, dükkanda olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle aracı yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin dışarıya koyduğu malzemeler dolayısıyla dükkana da sıçradı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi, iş yeri ve üst kattaki 2 dairede hasar oluştu.

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