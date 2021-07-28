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Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

28.07.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çamlıca Mahallesi'ndeki bir tarlada başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine, bölgeye 2 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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